Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП
Смотрите также
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
На острове Лесбос сгорел крупный лагерь мигрантов
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Анонсирован первый трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
«Салават Юлаев» на выезде победил минское «Динамо»
В России за сутки выявили 5 218 заразившихся коронавирусом
Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики
Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных
Собянин назвал пандемию коронавируса «разовой историей»
Госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП, заявил Силуанов
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
Испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca приостановлены
Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России
Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
С чего всё началось
Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП
Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАССвчера в 10:06
Подробнее о событии