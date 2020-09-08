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РБК
РБК

Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
ТАСС

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