Экономика
КоммерсантъМинфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.
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с чего всё началось
Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.ТАССвчера в 05:53
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Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета
Эхо Москвывчера в 09:04
Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета
Газета.Ruвчера в 06:12
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Происшествия
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
ИА Красная Весна вчера в 16:27
Общество
Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах
За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Общество
Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля
Утром 15 июля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 173 человека.
BFM.ru вчера в 16:01
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU вчера в 05:35
Политика
NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США
По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС вчера в 20:47
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13 июля в 13:47
Здоровье
Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией
Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
Алтапресс 00:34
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Футбол
Арбитр отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом»
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском вчера в 11:43
Культура
Абонемент видеосервиса «Ростелекома» Wink делает кино доступнее
Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры,с фиксированной скидкой 25%.
Gorodvo.ru вчера в 06:19
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
На прошлой неделе в сообществе «AvtoVAZ News» в социальной сети «Вконтакте» сообщили о том, что на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) будет возобновлено производство автомобилей марки Lada.
Тарантас Ньюс 13 июля в 23:42
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Политика
Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании
Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней.
Интерфакс вчера в 06:16
Экономика
Сбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 14:47
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 14 июля в 00:55
Энергетика
Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти
Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Газета.Ru вчера в 09:03
Происшествия
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 13 июля в 01:08
Технологии
Россиянам дали советы по безопасному использованию мобильного банка
Для взлома мобильного банка злоумышленники используют два способа – звонят жертве под видом сотрудника финансовой организации с целью получения персональных данных или предлагают установить вредоносные программы.
Evo-rus.com вчера в 02:59
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
Единоборства
Чимаев победил Филлипса в дебютном бою в UFC
Бой завершился досрочной победой Чимаева во втором раунде. Для шведа этот бой стал дебютным в UFC.
Чемпионат вчера в 22:17