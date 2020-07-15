Экономика
КоммерсантъМинфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.
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с чего всё началось
Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.ТАССвчера в 05:53
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Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета
Эхо Москвывчера в 09:04
Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета
Газета.Ruвчера в 06:12
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Общество
Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ
Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
Политика
МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций
Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.
Известия 09:02
Общество
Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене
Сотрудничество с чешской разведкой Мосгорсуд в исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на длительное сотрудничество обвиняемого с чешской разведкой, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК вчера в 18:51
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Общество
Полковник ГРУ Квачков приехал к схиигумену Сергию
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, ранее осужденный за организацию мятежа и обвинявшийся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, прибыл в Среднеуральский женский монастырь.
Московский Комсомолец 08:36
Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Авто
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
ТК Звезда 07:06
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Политика
В Дагестане уволен министр промышленности и энергетики
Напомним, в конце ноября 2015 года Умаханов был назначен министром транспорта, энергетики и связи Дагестана, позже ведомство было реорганизовано в министерство промышленности и энергетики республики.
REGNUM 09:07
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
Гаджеты
Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания
По данным китайской профильной компании FCPowerUp, 3D-карта GeForce получит новый разъем питания в виде 12-контактного порта.
Evo-rus.com 07:20
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Политика
Лондон обвинил Россию в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19
Связанные с Россией хакеры пытались похитить в Великобритании, США и Канаде данные о разработке вакцины от нового типа коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 09:24
Политика
Путин оценил масштабы кризиса в России
Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
Lenta.ru 07:52
Музыка
Вышел новый сингл Hurts — «Redemption»
Британский инди-рок-дуэт Hurts выпустил новый сингл «Redemption» и видео на него.
Афиша Daily 08:32
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Происшествия
В Самаре СК возбудил дело о превышении полномочий со стороны приставов
Следователи проводят обыски в помещениях межрайонного отдела судебных приставов и УФССП России по Самарской области в рамках уголовного дела о превышении полномочий, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 08:39
Происшествия
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
Энергетика
В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ
В Татарстане с 1 августа розничная цена на природный газ составит 5,89 руб. за 1 куб.м. Решение об этом было принято на заседании правления госкомитета республики по тарифам.
Коммерсантъ Казань 09:24
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56