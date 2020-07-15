Экономика
КоммерсантъМинфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.
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Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.ТАСС05:53
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Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Общество
В Петербурге начался сбор подписей против поправок к Конституции
Противники поправок к Конституции собрались в Петербурге на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Театры
Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова
Сразу несколько Telegram-каналов ранее заявили, что члены труппы МХТ имени Чехова на одном из сборов театра перед возобновлением сезона открыто выступили против действующего руководства учреждения.
iReactor 13 июля в 11:35
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить вопрос с жильем в России
По словам главы государства, у российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю решить жилищный вопрос в стране.
Кубань 24 13 июля в 06:26
Общество
Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради проектов РЖД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Компания 11:21
Футбол
«Спартак» одержал первую победу в РПЛ за шесть матчей
RT на русском 12:59
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
Кино
Netflix впервые назвал 10 своих самых популярных фильмов
Представители Netflix впервые раскрыли топ-10 самых популярных оригинальных фильмов на сервисе.
Игромания.ру 10:59
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
Энергетика
Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%
Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, заявил министр энергетики Александр Новак.
Газета.Ru 12:17
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10
Финансы
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Политик отметил, что политика санкций США идет во вред трансатлантическому партнерству, и направил соответствующее письмо политическим фигурам, имеющим отношение к санкционному законопроекту.
Территория новостей 05:31
Музыка
BTS выпустили новый альбом «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~»
15 июля состоялся релиз долгожданного японского альбома группы «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~».
Popcake 01:45
Футбол
В «Уфе» выявлены новые заболевшие коронавирусом
В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится.
Российская газета 10:05
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Общество
Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой
В публикации отмечается, что если 257-метровый военный корабль Bonhomme Richard, пожар на котором не удается ликвидировать с 12 июля, затонет в порту Сан-Диего, то в воду попадет несколько миллионов литров топлива.
Piter.tv 12:42
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Общество
Правительство Калининградской области уволило Татьяну Хованскую
Татьяну Хованскую, начальника отдела лицензирования департамента развития предпринимательства и торговли регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, уволили из правительства.
Русский Запад 11:55
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Экономика
Дивидендный гэп «Газпрома» может остаться незакрытым
Акции "Газпрома" сегодня открылись гэпом вниз на 6%. Это дивидендный гэп - вчера акции включали рекордные дивиденды, которые компания заплатит за прошлый год.
Finam.Ru 08:25
Общество
ОНК: от Фургала после задержания требовали покинуть пост губернатора
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации убийств, сообщил, что после задержания перед помещением в СИЗО на него оказывали давление.
Компания 10:18
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
Меган Маркл назвала истинную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган назвала истинную причину, по которой они с мужем покинули королевскую семью.
Lenta.ru 02:48