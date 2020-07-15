Минфин пообещал не изымать накопления россиян
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Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.В источнике
С чего всё началось
Минфин не рассматривал накопления граждан как источник финансирования дефицита бюджета
Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.
ТАСС05:53
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