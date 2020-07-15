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Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.В источнике
С чего всё началось

Минфин не рассматривал накопления граждан как источник финансирования дефицита бюджета

Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.
ТАСС05:53
Подробнее о событии

Минфин РФ: будут ли бюджет пополнять с помощью накоплений россиян

URA.Ru06:39

Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета

Эхо Москвы09:04

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Коммерсантъ07:56

Минфин отреагировал на идею изъять накопления у россиян

Московский Комсомолец08:45

Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета

Газета.Ru06:12

Минфин не рассматривает изъятие накоплений россиян для финансирования дефицита бюджета

ПРАЙМ06:10

Минфин не рассматривал накопления граждан как источник финансирования дефицита бюджета

ТАСС05:53
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Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Известия10:49
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Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета09:18
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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета09:53
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Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова

Сразу несколько Telegram-каналов ранее заявили, что члены труппы МХТ имени Чехова на одном из сборов театра перед возобновлением сезона открыто выступили против действующего руководства учреждения.
iReactor13 июля в 11:35
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Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском08:34
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Коротченко объяснил, зачем Пашиняну нужна война в Нагорном Карабахе

Член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Игорь Коротченко в соцсетях возложил ответственность за обострение в Нагорном Карабахе на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Свободная Пресса06:16
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Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за решение кризиса в Ливии дипломатическими методами и за налаживание межливийского диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости09:51
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В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
Известия08:45
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Возраст молодежи в России могут увеличить с 30 до 35 лет

В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи, сообщил заместитель главы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.
Агентство Телеграф09:35
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