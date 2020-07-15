Минфин РФ не рассматривает возможность принудительного использования накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.

с чего всё началось

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.

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