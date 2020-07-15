Экономика
КоммерсантъМинфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.
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Минфин РФ не рассматривает возможность принудительного использования накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.ПРАЙМ15 июля в 06:10
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Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета
Газета.Ru15 июля в 06:12
Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета
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