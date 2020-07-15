Экономика
КоммерсантъМинфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.
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с чего всё началось
Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.ТАССвчера в 05:53
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Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета
Эхо Москвывчера в 09:04
Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета
Газета.Ruвчера в 06:12
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