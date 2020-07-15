Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.

с чего всё началось

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.

Общество Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова Мосгорсуд утвердил решение об аресте спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК. 86

Армия и оружие Командующий ВВС Азербайджана прибыл для консультаций в Турцию Заместитель министра обороны Азербайджана — командующий Военно-воздушными силами республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров совершил визит в Турцию.

Происшествия Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.

Шоу-бизнес Актриса Орлова высказалась о романе Прилучного и Карпович Мирослава Карпович — хорошая девочка, и никто не может контролировать свои чувства и предсказать, когда и к кому они появятся, заявила порталу «НьюИнформ» Марина Орлова, российская актриса театра и кино.

Энергетика Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.

Политика Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг. 15

Общество Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК. 22

Происшествия Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. 33

Политика Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.

Футбол Газизов ответил на вопрос о Бердыеве в «Спартаке» Газизов ушел от ответа на вопрос о Бердыеве и заявил, что тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.

Политика Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин. 129

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 74

Армия и оружие Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».

Политика Памфилова допустила перенос единого дня голосования Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней. 367