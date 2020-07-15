Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.

с чего всё началось

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.

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