Экономика
КоммерсантъМинфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.
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с чего всё началось
Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.ТАССвчера в 05:53
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Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета
Газета.Ruвчера в 06:12
Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета
Эхо Москвывчера в 09:04
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Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
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В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
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