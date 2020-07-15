Экономика
КоммерсантъМинфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.
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Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.ТАСС05:53
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Общество
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается, однако подобное не означает, что нужно расслабляться.
БИЗНЕС Online 07:33
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Наука
В Бразилии нашли ступню неизвестного вида динозавров
Анализ показал, что обнаруженная лапа принадлежит неизвестному хищному динозавру, которому дали название Aratasaurus museunacionali.
Экономика сегодня 05:38
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
Футбол
Уткин прокомментировал слухи о назначении Бердыева главным тренером «Спартака»
Появился слух, что тренером «Спартака» может стать Бердыев, хотя вообще неизвестно, будет ли у «Спартака» новый тренер.
ODDS.ru 05:21
Армия и оружие
Азербайджанские военные уничтожили полевой пункт управления ВС Армении
«В результате карательных мер, предпринятых против врага, точным огнем наших подразделений был уничтожен полевой пункт управления одного из подразделений вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении на сайте азербайджанского оборонного ведомства.
Инфо24 08:29
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Кино
Стало известно, как Тони Старк вернется в киновселенную Marvel
Как известно, в финале «Мстителей» Тони Старк пожертвовал собой, чтобы уничтожить Таноса и спасти мир.
Родной город 08:26
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Армия и оружие
Песков не стал комментировать инцидент на линии между Украиной и ЛНР
Москва, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в отношении конфликта на линии соприкосновения в Донбассе.
REGNUM 06:52
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
Экономика
ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%
"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Здоровье
Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РИА Новости 08:23
Политика
США введут дополнительные санкции против «Северного потока 2» и «Турецкого потока»
Власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил в среду глава Госдепа Майк Помпео.
Интерфакс 10:25
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Общество
Названы отличия современных школьников от советских
Российские специалисты провели большое исследование на тему отличия российских школьников от советских.
Телеканал 360° 03:34
Происшествия
Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному сроку за убийство школьницы
Верховный Суд Адыгеи приговорил 47-летнего мужчину к пожизненному тюремному заключению за убийство и изнасилование 16-летней школьницы, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.
Газета.Ru 10:14
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Газета.Ru 02:49
Армия и оружие
В Армении заявили, что силы ПВО страны сбили беспилотник Азербайджана
Shraibikus News 02:42
Наука
Лекарством от аритмии и эпилепсии могут стать маринованные каперсы
Evo-rus.com вчера в 10:49