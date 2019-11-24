Экономика

Взгляд.руВзгляд.руМинфин пообещал разобраться с «зависанием» бюджетных денег

Ранее Минфин сообщал, что в 2019 году профицит федерального бюджета составляет 2 трлн 986 млрд рублей (3,8% ВВП). Премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы за оставшиеся месяцы 2019 года средства федерального бюджета быстрее осваивались.
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Правительство не успевает эффективно тратить

ИА Клерк.Ру22 ноября в 10:14

Минфин пообещал разобраться с «зависанием» бюджетных денег

Взгляд.ру07:15

В Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

Вести.Ru05:14
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Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Политика

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России.
РБК вчера в 16:41
Футбол

Вратарь «Ювентуса» посмеялся над голом в чемпионате России

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны посмеялся в Instagram над голом, который забил его партнер по сборной Польши Гжегож Крыховяк из московского «Локомотива» в чемпионате России.
Известия вчера в 20:10
Происшествия

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

Коммерсантъ 07:20
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

РИА Новости 07:23
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Политика

Поклонская поддержала планы Ротару выступить в России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала певицу Софию Ротару, планы которой выступить в России ранее раскритиковали в Совете Федерации.
РБК 05:45
Футбол

«Урал» и «Спартак» сыграли вничью в Екатеринбурге

Футболисты «Урала» и «Спартака» сыграли вничью в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги.
Sport24.ru 07:58
Армия и оружие

США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ

Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Взгляд.ру вчера в 16:27
Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия 03:45
Политика

Путин обсудил с Рогозиным ход строительства космодрома «Восточный»

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о ходе строительства космодрома «Восточный», пишут РИА Новости.
ПолитРоссия вчера в 11:38
Культура

Анонсирован выход ранее неизданных песен Началовой

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, погибшей в марте этого года, анонсировала выход ее ранее неизданных песен.
Слово и Дело вчера в 03:43
Шоу-бизнес

Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте

Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
7Дней.ру вчера в 03:15
Экономика

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Российская газета 00:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Фигурист Петр Чернышев удалил совместные фотографии актрисы Анастасии Заворотнюк из социальных сетей.
Evo-rus.com 06:51
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости вчера в 12:43
Общество

Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым

Полиция оштрафовала рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) за поэтический баттл с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.
РИА Новости 02:21
Здоровье

Врач объяснил слова китайского журналиста о быстром старении россиянок

Геронтолог, гериатр и кардиолог Юрий Конев прокомментировал статью китайского журналиста о том, почему в России женщины "быстро стареют".
РИА Новости вчера в 07:20
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости 06:18
Политика

Сирийская бизнес-делегация прибыла в Крым

В Крым прибыла бизнес-делегация из Сирийской Арабкой Республики с деловым визитом.
REGNUM 06:52
Происшествия

На юге Ирака при разгоне демонстраций погибли два человека

РИА Новости 04:06
Политика

ОЗХО уличили в подделке доклада о «химатаке» в сирийской Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла подделать доклад о якобы произошедшей 7 апреля 2018 года химатаке в сирийской Думе.
ТК Звезда 04:48
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Газета.Ru 06:38
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Бывший глава Сибирского отделения РАН заявил об обыске в его доме

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в коттедже бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева, сообщил он сам ТАСС.
Коммерсантъ 06:14
Происшествия

В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
РБК 05:07
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Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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