Экономика
Взгляд.руМинфин пообещал разобраться с «зависанием» бюджетных денег
Ранее Минфин сообщал, что в 2019 году профицит федерального бюджета составляет 2 трлн 986 млрд рублей (3,8% ВВП). Премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы за оставшиеся месяцы 2019 года средства федерального бюджета быстрее осваивались.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика
Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России.
Футбол
Вратарь «Ювентуса» посмеялся над голом в чемпионате России
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны посмеялся в Instagram над голом, который забил его партнер по сборной Польши Гжегож Крыховяк из московского «Локомотива» в чемпионате России.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Политика
Поклонская поддержала планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала певицу Софию Ротару, планы которой выступить в России ранее раскритиковали в Совете Федерации.
Футбол
«Урал» и «Спартак» сыграли вничью в Екатеринбурге
Футболисты «Урала» и «Спартака» сыграли вничью в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги.
Армия и оружие
США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ
Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Политика
Путин обсудил с Рогозиным ход строительства космодрома «Восточный»
Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о ходе строительства космодрома «Восточный», пишут РИА Новости.
Культура
Анонсирован выход ранее неизданных песен Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, погибшей в марте этого года, анонсировала выход ее ранее неизданных песен.
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Фигурист Петр Чернышев удалил совместные фотографии актрисы Анастасии Заворотнюк из социальных сетей.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Общество
Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым
Полиция оштрафовала рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) за поэтический баттл с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.
Здоровье
Врач объяснил слова китайского журналиста о быстром старении россиянок
Геронтолог, гериатр и кардиолог Юрий Конев прокомментировал статью китайского журналиста о том, почему в России женщины "быстро стареют".
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Политика
Сирийская бизнес-делегация прибыла в Крым
В Крым прибыла бизнес-делегация из Сирийской Арабкой Республики с деловым визитом.
Политика
ОЗХО уличили в подделке доклада о «химатаке» в сирийской Думе
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла подделать доклад о якобы произошедшей 7 апреля 2018 года химатаке в сирийской Думе.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Общество
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Бывший глава Сибирского отделения РАН заявил об обыске в его доме
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в коттедже бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева, сообщил он сам ТАСС.
Происшествия
В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.