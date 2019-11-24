Экономика
Взгляд.руМинфин пообещал разобраться с «зависанием» бюджетных денег
Ранее Минфин сообщал, что в 2019 году профицит федерального бюджета составляет 2 трлн 986 млрд рублей (3,8% ВВП). Премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы за оставшиеся месяцы 2019 года средства федерального бюджета быстрее осваивались.
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Хоккей
«Авангард» подписал контракт с трехкратным чемпионом мира
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Футбол
ФК «Сочи» упустил победу в матче с «Уфой»
На 85-й минуте забил Андрес Вомбергар. «Сочи» продлил серию без побед в чемпионате России до шести матчей.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Политика
Советник Трампа заявил о нежелании НАТО прямого конфликта с Россией
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Североатлантический альянс не намерен вступать в прямой конфликт с Россией.
Армия и оружие
В России разработают тактику применения роботов в уличных боях
К началу следующего года в России планируют разработать тактику применения роботов в уличных боях, сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Рэпер Noize MC оштрафован после баттла со Шнуровым
Рэпер Noize MC оштрафован за мат после баттла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Происшествия
На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Наука
Учёные определили опасное для здоровья количество чашек кофе в день
Ежедневное употребление шести и более чашек кофе в день грозит серьёзными осложнениями здоровья, предупредили специалисты.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Музыка
Британская группа Coldplay выпустила новый альбом «Everyday Life»
Британская рок-группа Coldplay выпустила новый, восьмой по счету, студийный альбом, который получил название «Everyday Life».
Политика
Адвокат Трампа рассказал о наличии у него компромата на семью Байденов
Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, лидера Соединенных Штатов, сообщил о наличии у него компромата на семейство Байденов, который появится в свободном доступе, если он внезапно «пропадет».
Шоу-бизнес
Винокур заступился за решившую вернуться на российскую сцену Ротару
Политика
В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией
Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму
В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск.
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией
Армия и оружие
ВКС РФ уничтожили штаб террористов в сирийском Идлибе
Российские ВКС уничтожили штаб «Джейш аль-Изза» на юге провинции Идлиб, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Религия
Епифаний допустил празднование Рождества на Украине 25 декабря
Глава созданной в прошлом году Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний полагает, что украинцы могут отмечать Рождество по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.