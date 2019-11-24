Ранее Минфин сообщал, что в 2019 году профицит федерального бюджета составляет 2 трлн 986 млрд рублей (3,8% ВВП). Премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы за оставшиеся месяцы 2019 года средства федерального бюджета быстрее осваивались.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Армия и оружие В России разработают тактику применения роботов в уличных боях К началу следующего года в России планируют разработать тактику применения роботов в уличных боях, сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Политика В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск.

Происшествия У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.