Экономика

Взгляд.руВзгляд.руМинфин пообещал разобраться с «зависанием» бюджетных денег

Ранее Минфин сообщал, что в 2019 году профицит федерального бюджета составляет 2 трлн 986 млрд рублей (3,8% ВВП). Премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы за оставшиеся месяцы 2019 года средства федерального бюджета быстрее осваивались.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Антон Силуанов пообещал научить чиновников быстрее расходовать федеральный бюджет

Давыдов.Индекс09:50

Минфин пообещал разобраться с «зависанием» бюджетных денег

Взгляд.ру07:15

В Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

Вести.Ru05:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с трехкратным чемпионом мира

Om1.ru вчера в 22:34
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru вчера в 01:25
Транспорт

Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

Коммерсантъ 02:56
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Футбол

ФК «Сочи» упустил победу в матче с «Уфой»

На 85-й минуте забил Андрес Вомбергар. «Сочи» продлил серию без побед в чемпионате России до шести матчей.
Кубань 24 05:46
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Политика

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО прямого конфликта с Россией

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Североатлантический альянс не намерен вступать в прямой конфликт с Россией.
Известия вчера в 15:46
Армия и оружие

В России разработают тактику применения роботов в уличных боях

К началу следующего года в России планируют разработать тактику применения роботов в уличных боях, сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Страна Советов on-line 01:21
Общество

Рэпер Noize MC оштрафован после баттла со Шнуровым

Рэпер Noize MC оштрафован за мат после баттла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
BFM.ru 05:47
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости 05:29
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Наука

Учёные определили опасное для здоровья количество чашек кофе в день

Ежедневное употребление шести и более чашек кофе в день грозит серьёзными осложнениями здоровья, предупредили специалисты.
News.ru 09:17
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Музыка

Британская группа Coldplay выпустила новый альбом «Everyday Life»

Британская рок-группа Coldplay выпустила новый, восьмой по счету, студийный альбом, который получил название «Everyday Life».
REGNUM 04:01
Политика

Адвокат Трампа рассказал о наличии у него компромата на семью Байденов

Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, лидера Соединенных Штатов, сообщил о наличии у него компромата на семейство Байденов, который появится в свободном доступе, если он внезапно «пропадет».
Discover24 03:05
Шоу-бизнес

Винокур заступился за решившую вернуться на российскую сцену Ротару

Народные новости 02:38
Политика

В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией

Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией.
Lenta.ru 09:45
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск.
Газета.Ru 08:59
Армия и оружие

ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией

Военное обозрение 04:51
Армия и оружие

ВКС РФ уничтожили штаб террористов в сирийском Идлибе

Российские ВКС уничтожили штаб «Джейш аль-Изза» на юге провинции Идлиб, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.
Политика Сегодня вчера в 17:42
Происшествия

Экипаж затонувшего близ Одессы танкера не мог подать сигнал SOS

Вести.Ru 09:28
Армия и оружие

Численность британской армии планируют значительно сократить

Известия 07:16
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM 22 ноября в 13:38
Религия

Епифаний допустил празднование Рождества на Украине 25 декабря

Глава созданной в прошлом году Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний полагает, что украинцы могут отмечать Рождество по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.
Ридус вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное