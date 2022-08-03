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«Ъ»: Минфин потерял доступ к части госзакупок

Министерство финансов потеряло доступ к части сведений о закупках госкомпаний.
BFM.ru
Сокращение госкомпаниями объемов контрактации может объясняться неопределенностью на рынке и отказом от закупок.
Коммерсантъ
В результате опубликованный мониторинг Минфина зафиксировал неожиданный результат — резкий спад объемов закупок госАО в первом полугодии, с 11,5 трлн до 5,5 трлн руб. (минус 53%).
Коммерсантъ
Ответственная за мониторинг закупок госкомпаний у малого бизнеса корпорация МСП сообщала о потере информации о закупках по 900 крупнейшим госпредприятиям.
РБК

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«Ъ»: закрытие данных о части закупок госкомпаний лишило мониторинг Минфина релевантности
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