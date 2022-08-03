BFM.ru«Ъ»: Минфин потерял доступ к части госзакупокМинистерство финансов потеряло доступ к части сведений о закупках госкомпаний.BFM.ruСокращение госкомпаниями объемов контрактации может объясняться неопределенностью на рынке и отказом от закупок.КоммерсантъВ результате опубликованный мониторинг Минфина зафиксировал неожиданный результат — резкий спад объемов закупок госАО в первом полугодии, с 11,5 трлн до 5,5 трлн руб. (минус 53%).КоммерсантъОтветственная за мониторинг закупок госкомпаний у малого бизнеса корпорация МСП сообщала о потере информации о закупках по 900 крупнейшим госпредприятиям.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКYakutsk.ruФАНГазета.RuАлтапрессЭкономика сегодняIvbg.ruПодробнее о событии«Ъ»: закрытие данных о части закупок госкомпаний лишило мониторинг Минфина релевантностиLenta.ru03:56Закупки госкомпаний потеряли видимостьКоммерсантъ17:49Самое цитируемоеМинфин потерял доступ к части госзакупок и не смог изучить их данные из-за санкцийRuNews24.ru05:32«Коммерсантъ»: Минфин потерял доступ к части госзакупокМосковский Комсомолец04:47Минфин не смог изучить закрытые данные госзакупок из-за санкцийРБК04:20Санкции лишили Минфин данных по госзакупкамКомпания06:01«Ъ»: Минфин потерял доступ к части госзакупокBFM.ru02:11Показать ещёОценить82Поделиться