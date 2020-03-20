Политика

РБКРБКМинфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства

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РБК направил запрос в пресс-службу правительства и Минфина. Согласно действующему распределению полномочий между заместителями премьер-министра Григоренко играет ключевую роль в новом составе правительства. До января 2020 года он был заместителем Михаила Мишустина в ФНС.
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Минфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства

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Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Озвучены главные ожидания от курса рубля до середины апреля.
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По данным ведомства, 60 повстанцев были убиты в провинции Аль-Байда, остальные 20 — во время авиаударов в провинции Мариб.
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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