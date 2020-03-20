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Общество Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.

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