На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.

с чего всё началось

На выплаты сотрудникам федеральных госорганов, которые подпадут под сокращение, потратят 4,8 млрд руб. за три года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минфин. Сколько госслужащих планируется уволить, в министерстве не уточнили.

На сокращение госслужащих за три года потратят 5 млрд рублей

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