На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.

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Сегодня, 1 октября 2019 года, стало известно, что за ближайшие три года на выплаты увольняемым чиновникам уйдёт 4,8 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство финансов РФ. При это Минфин не уточнил, сколько сотрудников будут уволены.

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