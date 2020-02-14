Прогноз Минфина по росту ВВП страны повышен с 1,7% до 1,9%, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство заложило в поправках к бюджету на 2020–2022 годы рост доходов на 1,6 трлн руб.

Минфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%

Политика Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.

Общество Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины, у которых не было документов, удостоверяющих личности.

Общество Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".

Биатлон Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.