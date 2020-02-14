Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%

Прогноз Минфина по росту ВВП страны повышен с 1,7% до 1,9%, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство заложило в поправках к бюджету на 2020–2022 годы рост доходов на 1,6 трлн руб.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Обновлены основные макропрогнозы по экономике России

Росбалт14 февраля в 04:08

Минфин представил новые параметры макропрогноза на 2020 год

РБК13 февраля в 13:37

Прогноз по росту ВВП России повысили до 1,9%

ТАСС13 февраля в 03:43

Минфин обновил основные макропрогнозы по экономике РФ

ПРАЙМ13 февраля в 11:33

Минфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%

Коммерсантъ13 февраля в 05:02

Правительство повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году до 1,9%

Финмаркет13 февраля в 03:58

Минфин повысил прогноз роста ВВП России в 2020 году

REGNUM13 февраля в 11:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Армия и оружие

Турция перебрасывает войска к границе с Сирией

Эхо Москвы 04:01
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Культура

Умер автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов

ТАСС 03:04
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Политика

Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
RT на русском вчера в 22:21
Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины, у которых не было документов, удостоверяющих личности.
Известия вчера в 05:36
Происшествия

Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 04:44
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову со сцены увели под руки после концерта в Брянске

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Армия и оружие

Из Ирака в Сирию двинулась колонна американской военной техники

Колонна боевой техники американской армии, состоящей из нескольких десятков транспортов, направилась из Ирака в Сирию.
Независимая газета 04:50
Происшествия

Россиянка задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных

В Москве 23-летняя местная жительница подавилась пирожным и задохнулась во время конкурса по поеданию кондитерских изделий.
Lenta.ru 03:43
Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов взял золото на чемпионате мира

Толк вчера в 10:17
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

Актуальные Новости 03:36
Общество

На Первом канале показали пародию на Мишустина

Премьер-министра России Михаила Мишустина спародировали в КВН.
Lenta.ru вчера в 18:06
Армия и оружие

Сирийская армия предотвратила атаку беспилотников на НПЗ в Хомсе

Сирийская армия предотвратила атаку беспилотников на НПЗ в городе Хомсе.
РЕН ТВ 03:43
Наука

Обнаружили бактериофаги, которые связывают бактерии и вирусы

ToDay News Ufa 13 февраля в 23:44
Армия и оружие

Главком ВМФ России адмирал Евменов посетит Кубу

ТАСС вчера в 16:02
Происшествия

Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
BFM.ru 03:36
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Общество

Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа

Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
РИА Новости 14 февраля в 09:42
Биатлон

Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию

Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Национальная служба новостей вчера в 04:43
Происшествия

Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу

Вести.Ru вчера в 08:12
Спорт

Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом

Российская газета вчера в 11:03
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК 14 февраля в 09:30
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

КМВ Новости 02:15
Культура

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Политическая Экспертиза вчера в 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное