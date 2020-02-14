Экономика
КоммерсантъМинфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%
Прогноз Минфина по росту ВВП страны повышен с 1,7% до 1,9%, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство заложило в поправках к бюджету на 2020–2022 годы рост доходов на 1,6 трлн руб.
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