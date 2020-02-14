Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%

Прогноз Минфина по росту ВВП страны повышен с 1,7% до 1,9%, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство заложило в поправках к бюджету на 2020–2022 годы рост доходов на 1,6 трлн руб.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Обновлены основные макропрогнозы по экономике России

Росбалт14 февраля в 04:08

Прогноз по росту ВВП России повысили до 1,9%

ТАСС13 февраля в 03:43

Минфин повысил прогноз роста ВВП России в 2020 году

REGNUM13 февраля в 11:52

Минфин обновил основные макропрогнозы по экономике РФ

ПРАЙМ13 февраля в 11:33

Минфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%

Коммерсантъ13 февраля в 05:02

Правительство повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году до 1,9%

Финмаркет13 февраля в 03:58

Минфин представил новые параметры макропрогноза на 2020 год

РБК13 февраля в 13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Происшествия

Расстрелявший людей в Калининграде мужчина умер в больнице

63-летний мужчина, открывший стрельбу по людям на улице Профессора Баранова в Калининграде, скончался в больнице.
НТВ вчера в 14:41
Происшествия

Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 04:44
Культура

Умер автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов

ТАСС 03:04
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Спорт

Конькобежка Воронина победила с мировым рекордом на ЧМ в США

Московский Комсомолец вчера в 16:27
Происшествия

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс вчера в 12:41
Биатлон

Биатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014

Smi58.ru вчера в 04:07
Здоровье

Названы признаки, помогающие определить высокий уровень сахара в крови

Ученые назвали основные признаки повышения уровня сахара в крови. Одним из них являются частые позывы к мочеиспусканию от пяти раз в день.
Актуальные Новости 13 февраля в 08:35
Музыка

Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»

Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Новосибирские новости вчера в 02:23
Шоу-бизнес

Ксения Собчак шокировала фанатов фотографией с голой грудью

В День всех влюбленных телеведущая Ксения Собчак разместила в своем Instagram пикантное фото.
1pnz.ru 14 февраля в 07:44
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Авто

На дорогах в России впервые заметили новый Volkswagen Polo

На дорогах России во время прохождения тестов впервые замечен новый Volkswagen Polo от немецкого производителя.
Актуальные Новости вчера в 12:56
Происшествия

Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу

Вести.Ru вчера в 08:12
Наука

Роль генной инженерии в возникновении нового коронавируса опровергли

По словам Бэдфорда, один из наиболее вероятных сценариев развития событий заключается в том, что 20-70 лет назад летучая мышь передала вирус другому млекопитающему.
ТАСС Наука 14 февраля в 03:49
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Происшествия

В Приморье автобус сбил амурского тигра

Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
РИА Новости вчера в 22:31
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Футбол

Воспитанник «Спартака» Полубояринов перешел в «Ротор»

Полубояринов — воспитанник «Спартака», выступал за молодежку красно-белых и «Спартак-2», вторую половину 2019 года провел в белорусском «Энергетик-БГУ».
Спорт-Экспресс 01:49
Шоу-бизнес

Семенович обиделась на СМИ из-за фото с «огромным пузом»

Певица Анна Семенович обиделась на журналистов, опубликовавших в Сети ее фото в очень неудачном ракурсе.
ФАН 02:57
Биатлон

Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.
РИА Новости 02:01
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Политика

Зеленский захотел провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму.
Lenta.ru вчера в 06:06
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Кино

Гай Ричи снова поработает с Disney — над сиквелом «Аладдина»

РБК 13 февраля в 06:12
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ 14 февраля в 16:07
Здоровье

Учёные предупредили об опасности фитотерапии для здоровья человека

Врачи предупредили об опасности лечебных трав.
UfacityNews.ru 04:15
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Политика

Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Политика

Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Lenta.ru 01:34
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное