Экономика
КоммерсантъМинфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%
Прогноз Минфина по росту ВВП страны повышен с 1,7% до 1,9%, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство заложило в поправках к бюджету на 2020–2022 годы рост доходов на 1,6 трлн руб.
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Расстрелявший людей в Калининграде мужчина умер в больнице
63-летний мужчина, открывший стрельбу по людям на улице Профессора Баранова в Калининграде, скончался в больнице.
Происшествия
Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
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В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Спорт
Конькобежка Воронина победила с мировым рекордом на ЧМ в США
Происшествия
Художник Павленский задержан во Франции
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Биатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014
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Названы признаки, помогающие определить высокий уровень сахара в крови
Ученые назвали основные признаки повышения уровня сахара в крови. Одним из них являются частые позывы к мочеиспусканию от пяти раз в день.
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Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
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В День всех влюбленных телеведущая Ксения Собчак разместила в своем Instagram пикантное фото.
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В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
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На дорогах в России впервые заметили новый Volkswagen Polo
На дорогах России во время прохождения тестов впервые замечен новый Volkswagen Polo от немецкого производителя.
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Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу
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Роль генной инженерии в возникновении нового коронавируса опровергли
По словам Бэдфорда, один из наиболее вероятных сценариев развития событий заключается в том, что 20-70 лет назад летучая мышь передала вирус другому млекопитающему.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Происшествия
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Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
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Воспитанник «Спартака» Полубояринов перешел в «Ротор»
Полубояринов — воспитанник «Спартака», выступал за молодежку красно-белых и «Спартак-2», вторую половину 2019 года провел в белорусском «Энергетик-БГУ».
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Семенович обиделась на СМИ из-за фото с «огромным пузом»
Певица Анна Семенович обиделась на журналистов, опубликовавших в Сети ее фото в очень неудачном ракурсе.
Биатлон
Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Политика
Зеленский захотел провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
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Гай Ричи снова поработает с Disney — над сиквелом «Аладдина»
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Здоровье
Учёные предупредили об опасности фитотерапии для здоровья человека
Врачи предупредили об опасности лечебных трав.
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
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