Прогноз Минфина по росту ВВП страны повышен с 1,7% до 1,9%, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство заложило в поправках к бюджету на 2020–2022 годы рост доходов на 1,6 трлн руб.

Минфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%

Здоровье Названы признаки, помогающие определить высокий уровень сахара в крови Ученые назвали основные признаки повышения уровня сахара в крови. Одним из них являются частые позывы к мочеиспусканию от пяти раз в день.

Наука Роль генной инженерии в возникновении нового коронавируса опровергли По словам Бэдфорда, один из наиболее вероятных сценариев развития событий заключается в том, что 20-70 лет назад летучая мышь передала вирус другому млекопитающему.

Происшествия В Приморье автобус сбил амурского тигра Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.

Биатлон Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.

Политика Зеленский захотел провести выборы в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму.

Экономика Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.