Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%

Прогноз Минфина по росту ВВП страны повышен с 1,7% до 1,9%, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство заложило в поправках к бюджету на 2020–2022 годы рост доходов на 1,6 трлн руб.
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Антон Силуанов
Дополнительные меры социальной поддержки, обозначенные в послании, также окажут влияние на прогноз социально-экономического развития в текущем году В этой связи, учитывая оценку воздействия на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7 до 1,9% в год.
— Антон Силуанов, российский экономистDP.RU 13 февраля в 03:45

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