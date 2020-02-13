Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%

Прогноз Минфина по росту ВВП страны повышен с 1,7% до 1,9%, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство заложило в поправках к бюджету на 2020–2022 годы рост доходов на 1,6 трлн руб.
Читать в источнике
Комментировать8
Антон Силуанов
Дополнительные меры социальной поддержки, обозначенные в послании, также окажут влияние на прогноз социально-экономического развития в текущем году В этой связи, учитывая оценку воздействия на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7 до 1,9% в год.
— Антон Силуанов, российский экономистDP.RU 13 февраля в 03:45

Подробнее о событии

Силуанов: Прогноз по росту экономики на 2020 год повышен до 1,9%

Российская газета13 февраля в 04:05

Минфин повысил прогноз роста ВВП России в 2020 году

REGNUM13 февраля в 11:52

Минфин обновил основные макропрогнозы по экономике РФ

ПРАЙМ13 февраля в 11:33

Минфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%

Коммерсантъ13 февраля в 05:02

Обновлены основные макропрогнозы по экономике России

Росбалт14 февраля в 04:08

Правительство повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году до 1,9%

Финмаркет13 февраля в 03:58

Прогноз по росту ВВП России повысили до 1,9%

ТАСС13 февраля в 03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Единоборства

Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC

Российская газета 01:16
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 09:13
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ

Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Известия вчера в 23:28
Футбол

Клопп сочувствует Гвардьоле и игрокам «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участие в еврокубках на два сезона.
Спорт-Экспресс вчера в 15:11
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 14 февраля в 00:46
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Политика

Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Lenta.ru 01:34
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Актуальные Новости 14 февраля в 07:50
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Политика

Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Спорт

Кулижников с мировым рекордом выиграл ЧМ на дистанции 1000 метров

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанцию 1000 метров на чемпионате мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США).
ProstoProSport 00:07
Музыка

Лидер Rammstein русским матерным словом назвал свою новую группу

Не успел Тилль Линдеманн перевести дух от амбициозных прошлогодних релизов — новых альбомов своих групп (непосредственно Rammstein и — Lindemann), как его суровая муза потребовала новых свершений.
Live24 01:39
Политика

Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну

«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Московский Комсомолец 14 февраля в 16:29
Общество

В Анкаре осквернили могилы выходцев из России

РИА Новости вчера в 15:59
Политика

Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Известия 13 февраля в 09:04
Баскетбол

Бэм Адебайо стал победителем конкурса мастерства

Центровой «Майами» Бэм Адебайо стал победителем конкурса мастерства, который прошел в Чикаго в рамках субботней программы Уикенда всех звезд-2020.
Sports.ru вчера в 22:04
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 06:13
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 14 февраля в 06:41
Гаджеты

Стало известно, почему Samsung урезала возможности экрана в Galaxy S20

Редактор известного ресурса XDA Developers в социальной сети Twitter рассказал по какой причине компания отказалась добавлять 120 Гц при 2К.
Astera вчера в 13:21
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Биатлон

Российских биатлонистов Устюгова и Слепцову поймали на допинге

Online47.ru вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 14 февраля в 07:44
Политика

Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»

Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Газета.Ru вчера в 21:37
Политика

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Известия вчера в 17:16
Финансы

Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 00:25
Происшествия

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс вчера в 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное