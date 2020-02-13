Экономика

РосбалтРосбалтПрогноз роста ВВП России на 2020 год улучшили

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания правительства объявил о повышении прогноза роста ВВП России на 2020 год — до 1,9% с 1,7%. Как пояснил глава Минфина, «увеличится динамика реальных располагаемых доходов населения по сравнению с той траекторией, которая была учтена в начальном прогнозе, пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса», сообщает ПРАЙМ.
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