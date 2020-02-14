Экономика

REGNUMREGNUMМинфин повысил прогноз роста ВВП России в 2020 году

Министерство финансов России повысило свой прогноз по росту ВВП страны в 2020 году с 1,7% до 1,9%. Об этом говорится в материалах ведомcтва по поправкам в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.
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Обновлены основные макропрогнозы по экономике России

Росбалт14 февраля в 04:08

Минфин опубликовал уточненный макропрогноз на 2020 — 2022 годы

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Минфин повысил прогноз роста ВВП России в 2020 году

REGNUM13 февраля в 11:52

Минфин обновил основные макропрогнозы по экономике РФ

ПРАЙМ13 февраля в 11:33

Правительство повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году до 1,9%

Финмаркет13 февраля в 03:58

Прогноз по росту ВВП России повысили до 1,9%

ТАСС13 февраля в 03:43
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия

Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом

Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
РИА Новости 07:59
Политика

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
RT на русском 09:24
Биатлон

Биатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014

Smi58.ru вчера в 04:07
Происшествия

Названы имена погибших при стрельбе в Калининграде

News.ru вчера в 16:22
Здоровье

Немецкие врачи рассказали, что едят, чтобы оставаться здоровыми

Немецкие врачи во время общения с корреспондентами портала Focus рассказали, что они едят, чтобы оставаться здоровыми и энергичными.
Shraibikus News вчера в 04:32
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Вести.Ru 09:45
Армия и оружие

Перечислены преимущества новой перспективной российской торпеды

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В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

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Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк

Bimru.ru 10:45
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском 10:19
Происшествия

В ДТП под Саратовом погиб младенец

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости вчера в 22:12
Культура

В Австралии трагически погиб автор саундтрека к сериалу «Бригада»

Профиль 06:25
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru 09:58
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Политика

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
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Общество

Сбежавшая с карантина петербурженка сдала анализ на новый коронавирус

Петербурженка Алла Ильина, которая самовольно покинула Боткинскую больницу, где находилась на карантине, сдала анализы на наличие у нее нового коронавируса.
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Спорт

Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Вести.Ru 08:53
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 03:27
Общество

Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая

Семидесятидвухлетний житель Сербии отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы, он также рассчитывает увидеть президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 10:19
Происшествия

Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале

RT на русском 05:20
Происшествия

В Брянске эвакуировали посетителей ТЦ из-за короткого замыкания

Сигнализация сработала в брянском ТЦ "Европа", из которого были эвакуированы 250 человек, сообщает областной ГУ МЧС.
РИА Новости 09:54
Армия и оружие

Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии

Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Вестник Мордовии 10:40
Общество

Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Snob.ru 10:20
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС 07:52
Общество

Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России

В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
REGNUM 00:46
Армия и оружие

ФАН публикует маршрут поставок Турцией оружия террористам в Сирии

Анкара поставляет оружие джихадистам О поставках Турцией вооружений и техники боевикам в Идлибе 12 февраля заявили в Минобороны РФ.
ФАН 08:15
Общество

В России хотят ввести гаражную амнистию

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство России проект федерального закона, который предусматривает гаражную амнистию.
EastRussia 14 февраля в 02:14
Общество

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
РИА Новости 09:49
Политика

Власти Костромы пояснили шутку губернатора о коррупции

Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о "страшной" борьбе с коррупцией прокомментировали в его пресс-службе.
Газета.Ru 07:43
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