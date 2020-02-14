Министерство финансов России повысило свой прогноз по росту ВВП страны в 2020 году с 1,7% до 1,9%. Об этом говорится в материалах ведомcтва по поправкам в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Минфин повысил прогноз роста ВВП России в 2020 году

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