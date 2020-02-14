Экономика

REGNUMREGNUMМинфин повысил прогноз роста ВВП России в 2020 году

Министерство финансов России повысило свой прогноз по росту ВВП страны в 2020 году с 1,7% до 1,9%. Об этом говорится в материалах ведомcтва по поправкам в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Минфин повысил прогноз роста ВВП России в 2020 году

REGNUM13 февраля в 11:52

Минфин опубликовал уточненный макропрогноз на 2020 — 2022 годы

Красная весна13 февраля в 19:04

Минфин представил новые параметры макропрогноза на 2020 год

РБК13 февраля в 13:37

Обновлены основные макропрогнозы по экономике России

Росбалт14 февраля в 04:08

Минфин обновил основные макропрогнозы по экономике РФ

ПРАЙМ13 февраля в 11:33

Правительство повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году до 1,9%

Финмаркет13 февраля в 03:58

Прогноз по росту ВВП России повысили до 1,9%

ТАСС13 февраля в 03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Народные новости вчера в 03:32
Общество

29-летняя чеченка избрана депутатом Бундестага

Чеченка Бела Бах (Бахаева) стала депутатом федерального собрания в Германии, - сообщает «Грозный-информ».
Московский Комсомолец 09:20
Происшествия

Нацполиция Украины задержала криминального «авторитета» Анисимова

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.
Московский Комсомолец 10:37
Происшествия

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Известия вчера в 23:28
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Политика

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
РБК 06:43
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Вести.Ru 09:45
Происшествия

СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде

Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия

Двое пострадавших при нападении на храм в Москве были пономарями

RT на русском 04:19
Хоккей

Паршин переходит в словацкий «Кошице»

Нападающий Денис Паршин продолжит карьеру в чемпионате Словакии.
Sports.ru 11:20
Общество

Сильный ветер обещают Набережным Челнам

Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Челнинские известия 10:40
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Известия 06:47
Футбол

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках

УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Piter.tv 14 февраля в 13:39
Политика

Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму

В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
РИА Новости Крым вчера в 05:44
Здоровье

Коронавирусом может заразиться треть жителей Земли

Новым коронавирусом 2019-nCoV может заразиться как минимум треть населения Земли.
ДЕЛА.ru 13 февраля в 22:31
Технологии

Жесткие диски в ноутбуках закончатся в Западной Европе в 2020 году

Твердотельные накопители (SSD) полностью заместят жесткие диски (HDD) в новых ноутбуках, продаваемых в Западной Европе к концу 2020 года.
Красная весна 05:19
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru 09:58
Космос

НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot

К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).
AstroNews.ru 14 февраля в 11:17
Армия и оружие

Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в стране.
Московский Комсомолец 14 февраля в 16:33
Общество

Италия направит чартер для эвакуации своих граждан с Diamond Princess

Российская газета 12:06
Армия и оружие

Эстония наглядно показала военную угрозу со стороны России

Военное дело 06:51
Политика

Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

RT на русском 01:06
Политика

Рухани призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность соблюдения Турцией договоренностей, которые были достигнуты в результате трехсторонних переговоров Москвы, Тегерана и Анкары в Сочи.
REGNUM 10:05
Гаджеты

Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская компания Nike представила новую модель "умных" кроссовок Adapt BB 2.0, которые способны самостоятельно зашнуровываться и управляются со смартфона.
Московский Комсомолец в Марий Эл 03:01
Политика

Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Вестник Кавказа 06:33
Происшествия

Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной

Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Gazeta.SPb 10:51
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Политика

Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
RT на русском 10:46
Гаджеты

Появились качественные фото процессора Intel Core i9-10900

Настольные процессоры Intel семейства Comet Lake-S близки к выходу, и потому появляется всё больше утечек по теме.
Игромания.ру 08:04
Политика

Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
REGNUM 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное