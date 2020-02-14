Экономика
REGNUMМинфин повысил прогноз роста ВВП России в 2020 году
Министерство финансов России повысило свой прогноз по росту ВВП страны в 2020 году с 1,7% до 1,9%. Об этом говорится в материалах ведомcтва по поправкам в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.
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Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
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Чеченка Бела Бах (Бахаева) стала депутатом федерального собрания в Германии, - сообщает «Грозный-информ».
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Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.
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Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Происшествия
СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде
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Двое пострадавших при нападении на храм в Москве были пономарями
Хоккей
Паршин переходит в словацкий «Кошице»
Нападающий Денис Паршин продолжит карьеру в чемпионате Словакии.
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Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
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Коронавирусом может заразиться треть жителей Земли
Новым коронавирусом 2019-nCoV может заразиться как минимум треть населения Земли.
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Жесткие диски в ноутбуках закончатся в Западной Европе в 2020 году
Твердотельные накопители (SSD) полностью заместят жесткие диски (HDD) в новых ноутбуках, продаваемых в Западной Европе к концу 2020 года.
Космос
НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot
К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).
Армия и оружие
Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в стране.
Общество
Италия направит чартер для эвакуации своих граждан с Diamond Princess
Армия и оружие
Эстония наглядно показала военную угрозу со стороны России
Политика
Рухани призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность соблюдения Турцией договоренностей, которые были достигнуты в результате трехсторонних переговоров Москвы, Тегерана и Анкары в Сочи.
Гаджеты
Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская компания Nike представила новую модель "умных" кроссовок Adapt BB 2.0, которые способны самостоятельно зашнуровываться и управляются со смартфона.
Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
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Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной
Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Политика
Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Гаджеты
Появились качественные фото процессора Intel Core i9-10900
Настольные процессоры Intel семейства Comet Lake-S близки к выходу, и потому появляется всё больше утечек по теме.
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.