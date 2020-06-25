В общей сложности Минфин планирует перевести в социальные фонды за 2021–2023 годы 14 трлн рублей — 12,7 трлн в ПФР, более 430 млрд — в ФСС и 810 млрд — в ФОМС, следует из материалов ведомства. 2,9 трлн из всей суммы ведомство выделит дополнительно — сверх прогнозируемых ранее объемов.

с чего всё началось

В ПФР переведут на 2,6 трлн рублей свыше плана. Половину из них выделят на обязательное пенсионное страхование (ОПС) — дополнительно 1,3 трлн рублей за следующие три года. Примерно 1,2 трлн направят на компенсацию выпадающих доходов.

Минфин поддержит соцфонды почти на 3 трлн рублей из-за коронакризиса

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