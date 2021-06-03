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Экономика

Минфин пояснил роль золота в структуре Фонда национального благосостояния

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца откажется от доллара в Фонде национального благосостояния.
Телеканал RTVI
Доля евро вырастет с 35% до 40%, юаня - с 15% до 30%, фунтов - сократится с 10% до 5%, иен - останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%.
Финмаркет
Доллары предполагается заменить вложениями в евро, золото и юань.
Областная газета
До этого доля доллара в структуре ФНБ уже сокращалась: в феврале доля доллара сократилась с 45% до 35%, тогда же туда были добавлены вложения в юань и иену.
Российская газета

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