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Экономика

Минфин пояснил роль золота в структуре Фонда национального благосостояния

«В качестве альтернативы активам в долларах США, на долю которых до последнего времени приходилось около 35% ликвидных активов ФНБ, определены китайский юань и евро как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото в качестве актива, способного обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков», — сообщили в Минфине.В источнике

С чего всё началось

Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в структуре ФНБ

В ФНБ вырастет доля евро и юаня, появится золото, а доля японской иены не изменится, сообщил в четверг журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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