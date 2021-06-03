«В качестве альтернативы активам в долларах США, на долю которых до последнего времени приходилось около 35% ликвидных активов ФНБ, определены китайский юань и евро как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото в качестве актива, способного обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков», — сообщили в Минфине.

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С чего всё началось Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в структуре ФНБ В ФНБ вырастет доля евро и юаня, появится золото, а доля японской иены не изменится, сообщил в четверг журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. ТАСС вчера в 06:03