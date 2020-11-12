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BFM.ru
BFM.ru

Минфин предлагает лишать свободы за недекларирование операций с криптовалютами

Минфин предлагает обязать владельцев цифровых активов сообщать налоговым органам об операциях с такими активами, если их сумма превысила 600 тысяч рублей в год. Также ведомство хочет обязать россиян сообщать о получении криптовалюты, сделках с нею и об остатках на криптокошельках.В источнике
С чего всё началось
Минфин сообщил
, что представленный на общественное обсуждение пакет законопроектов (поправки в УК, УПК и КоАПП в том числе) как раз и необходим для реализации норм закона о ЦФА.
Forbesвчера в 17:58
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Forbes

Минфин предложил лишать свободы не отчитывающихся перед налоговой владельцев криптовалют

Forbesвчера в 17:58
Lenta.ru

Россиян предложили сажать в тюрьму за незаконное владение криптовалютой

Lenta.ruвчера в 01:00
ПРАЙМ

Минфин России предложил лишать свободы за недекларирование криптовалют

ПРАЙМвчера в 22:51
Телеканал 360°

За недекларирование криптовалюты предложили сажать в тюрьму

Телеканал 360°вчера в 20:41
Коммерсантъ

Минфин предложил лишать свободы за незадекларированные операции с криптовалютой

Коммерсантъвчера в 18:41
РБК

«Репрессивный подход». Эксперты раскритиковали поправки к закону о ЦФА

РБКвчера в 10:22
Интерфакс

Минфин предложил декларировать операции с цифровой валютой на сумму больше 600 000 рублей в год

Интерфакс11 ноября в 13:56

Минобрнауки распорядилось ввести дистанционное обучение до февраля будущего года

Минобрнауки распорядилось ввести дистанционное обучение до февраля будущего года Минобрнауки распорядилось перевести с пятницы подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.
Минобрнауки распорядилось ввести дистанционное обучение до февраля будущего года
Коммерсантъ11 ноября в 15:16

Физики ТГУ выяснили, как титановый сплав восстанавливает царапины

Коллектив междисциплинарной лаборатории компьютерного моделирования и анализа конденсированных сред Томского государственного университета проанализировал, как микроструктура образцов из титанового сплава ВТ6 влияет на упругое восстановление царапин, формирующихся в них в процессе скретч-тестирования.
Научная Россиявчера в 11:22

СК возбудил дело после убийства осужденного в новосибирской колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения трупа 39-летнего заключенного в новосибирской исправительной колонии особого режима № 13, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
РБК Новосибирсквчера в 02:24

Исследование отвращения к вкусу показало, как это помогает избегать несъедобной пищи

Ученые обнаружили, что условное обучение отвращению вкуса снижает силу синаптической связи между базолатеральной миндалевидным телом и вкусовой корой и приводит к общему снижению активации нейронов во вкусовой коре – процесс, отличный от общепринятого представления о том, что для формирования памяти нейронам необходимо быть активным в то же время.
ГЛАС.RUвчера в 08:00

МИД России жестко ответил на заявление посла Азербайджана о крушении Ми-24

"В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - напомнили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на недавнее заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о том, что "на войне как на войне - всякое может быть".
Газета.Ru16:47

Трамп не признает свое поражение на выборах до завершения пересчета голосов в Джорджии

Действующий американский лидер Дональд Трамп не намерен признавать свое поражение на президентских выборах в США до завершения пересчета голосов в штате Джорджия 20 ноября Как передает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник, глава Белого дома не собирается предпринимать каких-либо официальных действий до завершения пересчета голосов на выборах в Джорджии.
Комсомольская правдавчера в 12:14

Победившая на выборах костромская уборщица решила остаться на посту главы поселения

Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская приняла решение остаться на своем посту благодаря поддержке депутатов.
ТАССвчера в 14:27