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Минфин предлагает обязать владельцев цифровых активов сообщать налоговым органам об операциях с такими активами, если их сумма превысила 600 тысяч рублей в год. Также ведомство хочет обязать россиян сообщать о получении криптовалюты, сделках с нею и об остатках на криптокошельках.

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