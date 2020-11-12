Минфин предлагает лишать свободы за недекларирование операций с криптовалютами
Минфин предлагает обязать владельцев цифровых активов сообщать налоговым органам об операциях с такими активами, если их сумма превысила 600 тысяч рублей в год. Также ведомство хочет обязать россиян сообщать о получении криптовалюты, сделках с нею и об остатках на криптокошельках.В источнике
С чего всё началось
Минфин сообщил
, что представленный на общественное обсуждение пакет законопроектов (поправки в УК, УПК и КоАПП в том числе) как раз и необходим для реализации норм закона о ЦФА.
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Минфин предложил лишать свободы за незадекларированные операции с криптовалютой
Коммерсантъвчера в 18:41
Минфин предложил декларировать операции с цифровой валютой на сумму больше 600 000 рублей в год
Интерфакс11 ноября в 13:56