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МонаВиста
МонаВиста

Минфин призвал ограничить госкредиты для Белоруссии, Кубы и Венесуэлы

Документ опубликован на официальном онлайн-портале проектов нормативных правовых актов. Так, планируется сократить выдачу государственных кредитов Белоруссии, Кубе и Венесуэле.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы

Россия с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Армении (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Белоруссия и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками у России, писал РБК.
РБК09:34
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Росбалт

В России предложили ограничить госкредиты для Белоруссии и Армении

Росбалт10:43
Ридус

Новые правила Минфина не позволят Кубе и Венесуэле получать кредиты у РФ

Ридус10:22
Парламентская газета

Минфин предлагает пересмотреть подход к выдаче Россией госкредитов

Парламентская газета05:07
Секрет фирмы

Россия ограничит выдачу кредитов другим странам

Секрет фирмы09:13
РБК

Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы

РБК09:34
Саминвестор

Минфин хочет ужесточить выдачу кредитов иностранным государствам

Саминвестор04:03
Коммерсантъ

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов

Коммерсантъ18:31

Группа «Океан Эльзы» обвинила Зеленского в нарушении авторских прав

Группа Вакарчука «Океан Эльзы» обвинила президента Украины Зеленского в нарушении авторских прав из-за использования их песни «Там, де нас нема» в праздничном попурри ко «дню независимости» Украины, прозвучавшем во время торжественных мероприятий на Софийской площади.
Группа «Океан Эльзы» обвинила Зеленского в нарушении авторских прав
ИА Новороссия10:18
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Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета22 августа в 04:22
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В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
441

Меркель призвала найти виновных в отравлении Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава немецкого МИДа Хайко Маас призвали расследовать обстоятельства госпитализации Алексея Навального и привлечь виновных в его отравлении к ответственности, следует из их совместного заявления, опубликованного на сайте правительства Германии.
Ведомости12:49
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Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости14:41
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК12:40
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