Экономика
ГЛАС.RUМинфин предлагает снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Минфин предлагает изменить первоначальный взнос по государственным программам льготной ипотеки и упростить процедуру выдачи займа в условиях эпидемии коронавируса. Ведомство рассматривает возможность снижения требований к размеру первого взноса по ипотеке с 20% до 15%.
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Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Общество
В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды
Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
Интерфакс 10:44
Политика
США расширили санкционные списки по Венесуэле
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США OFAC внесло в санкционные списки по Венесуэле четыре судна и четыре компании.
Страна Советов on-line 13:17
Общество
Владелец русского ресторана в США сообщил о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) рассказал в Instagram, как вместе с сотрудниками и друзьями защищает свой бизнес от участников беспорядков.
РБК 16:54
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
Российская газета вчера в 06:56
Общество
Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году
Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости 13:10
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Политика
Памфилова раскрыла особенности голосования по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК подчеркнула, что россияне испытывают большой интерес к голосованию.
ФедералПресс 04:51
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Происшествия
В Росгвардии объяснили смерть мужчины во время задержания на Урале
По сообщению Росгвардии, спецназ привлекли для задержания ранее судимого за незаконный оборот наркотиков местного жителя, который угрожал ножом персоналу торговой точки (по этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч.2 УК РФ).
Российская газета 06:35
Биатлон
Владимир Драчев: «Не хочу и не буду читать заявление Правления СБР»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал заявление Правления СБР с критикой в его адрес.
Sports.ru 09:34
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Футбол
«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение
Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу.
Темирхан-Шура 15:24
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru 01:43
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе. Авторы — депутаты столичного парламента, пишет ТАСС.
BFM.ru 11:18
Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:37
Происшествия
В Ярославле убили священника, сообщил архиерей
РИА Новости 16:59
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Общество
Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru вчера в 07:05
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Политика
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
По словам Коджи, российские медики отмечают действенность лечения от COVID-19, которое применяется в Турции.
Lenta.ru 15:16