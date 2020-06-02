Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUМинфин предлагает снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Минфин предлагает изменить первоначальный взнос по государственным программам льготной ипотеки и упростить процедуру выдачи займа в условиях эпидемии коронавируса. Ведомство рассматривает возможность снижения требований к размеру первого взноса по ипотеке с 20% до 15%.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Минфин внес в правительство проект о снижении взноса по льготной ипотеке

ТАСС04:35

Честный дом: Субсидированная ипотека

Эхо Москвывчера в 14:03

Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

РИА Новости04:02

Минфин предложил снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

РБК04:00

Проект постановления о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% внесен в правительство

Интерфакс04:32

«Дальневосточная ипотека» может стать еще доступнее

Номер один31 мая в 18:13

Первоначальный взнос для «Дальневосточной ипотеки» предлагают снизить до 15%

ZAB.RU30 мая в 23:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Происшествия

На главу районного «Водоканала» в Ленобласти завели уголовное дело

Отделом по расследованию особо важных дел регионального СК в отношении директора "Водоканала Кировского района" возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий" (пункт "в", часть 3, статья 286 Уголовного кодекса РФ).
Российская газета 08:22
1
Экономика

Мишустин спрогнозировал рост российской экономики

Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:38
740
Шоу-бизнес

«Чистое дитя»: Иван Охлобыстин высмеял Иосифа Пригожина и Валерию

Paparazzi.ru 03:13
Политика

Глава Канады выступил против участия России в саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки".
Политика Сегодня 04:01
407
Политика

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент России указом утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
RT на русском 08:49
Политика

«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
234
Шоу-бизнес

Богомолов удивил подписчиков снимком обнаженной Собчак

Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram фото своей обнаженной супруги Ксении Собчак.
ФАН вчера в 14:27
31
Авто

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
50
Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
325
Армия и оружие

Назван новый потенциальный конкурент Су-57

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X может стать потенциальным конкурентом российскому Су-57 в случае выхода машин на мировой рынок продукции военного назначения, заявил в интервью телеканалу Eko Turk глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Rambler News Service 07:14
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее заявляла, что поправки к Конституции уже приняты, а провести голосование по ним — добрая воля президента России Владимира Путина.
Прецедент-Новосибирск 00:09
5
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 31 мая в 09:55
1,5K
Транспорт

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановят к концу июня

Большое Радио 08:21
1
Здоровье

Еще 400 коек готовят для заболевших COVID-19 в Липецкой области

Заместитель главы Липецкой области Александр Ильин рассказал, что в здании Липецккурорта продолжается активная работа по созданию дополнительных 400 коек.
LipetskMedia.ru вчера в 08:42
Единоборства

Брат Хабиба рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

News.ru 05:20
Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
29
Кино

Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru вчера в 08:25
1
Гаджеты

Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone

Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform вчера в 11:58
13
Происшествия

Калининградская семья перешла польскую границу, чтобы уехать в Германию

Польские пограничники задержали в Голдапе семью из Калининграда, которая незаконно перешла границу республики, чтобы потом уехать в Германию.
РБК Калининград 08:53
Общество

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
57
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
580
Путешествия

Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты

Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
JustMedia 04:29
2
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
246
Экономика

«Кубань Кредит» стал выдавать кредиты на возобновление бизнеса под 2%

КБ «Кубань Кредит» стал первым самостоятельным банком Южного федерального округа, который начал принимать заявки на выдачу кредитов бизнесу по ставке 2% годовых.
Donnews.ru 04:19
6
Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей

По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля.
Inc-news.ru вчера в 03:17
630
Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
155
Происшествия

Уехавший из России фигурист ужаснулся протестами в США

Взгляд.ру 08:41
Происшествия

В Челябинске охранник магазина побил мужчину на каблуках

Лицо необычного покупателя было скрыто маской. Странная фигура не могла не привлечь внимание охранников магазина.
Вечерний Челябинск 08:36
21
Политика

В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное