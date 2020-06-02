Экономика
ГЛАС.RUМинфин предлагает снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Минфин предлагает изменить первоначальный взнос по государственным программам льготной ипотеки и упростить процедуру выдачи займа в условиях эпидемии коронавируса. Ведомство рассматривает возможность снижения требований к размеру первого взноса по ипотеке с 20% до 15%.
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Финансы
Доллар пробил отметку 69 рублей в начале торгов
Курс доллара на старте торгов Московской биржи опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта текущего года, свидетельствуют данные торговой площадки.
Экономика сегодня 03:10
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Общество
Роспотребнадзор: «Петербург категорически не готов к снятию ограничений»
Петербург «пока категорически не готов к снятию ограничений», уверена руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу — главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталья Башкетова.
РБК Санкт-Петербург 05:08
Экономика
В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Здоровье
В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков
За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников.
Первый ульяновский портал 08:24
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановят до конца июня
Эксперт Северо-Запад 07:20
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Общество
В Москве насчитали уже четыре вспышки коронавирусной инфекции
В Москве произошло уже четыре вспышки заболеваемости коронавирусом.
Вести.Ru 08:15
Футбол
Семин может возглавить тульский «Арсенал»
По информации источника, 73-летний специалист возглавит тульский "Арсенал".
Piter.tv 08:10
Игры
Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре
Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний 01:00
Шоу-бизнес
Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами
Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Политика
Путин утвердил основы госполитики по ядерному сдерживанию
Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Коммерсантъ 08:53
Экономика
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
Общество
Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам
Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News 07:45
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Авто
Kia объявила цены на новый кроссовер Kia XCeed для России
Автосалоны KIA сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed российского производства.
32CARS.ru вчера в 08:53
Экономика
Россиянам пообещали падение ставок по ипотеке
Правительство пообещало россиянам падение ставок по ипотеке ниже восьми процентов уже в 2020 году.
Lenta.ru 09:10
Общество
Стали известны сроки открытия кинотеатров в России
Стали известны сроки открытия кинотеатров в России. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 2 июня.
Lenta.ru 08:58
Политика
В МИД Украины подчеркнули недопустимость диалога с ДНР и ЛНР
Кулеба добавил, что украинская делегация попыталась убедить представителей Германии в том, что украинским силовикам в Донбассе противостоят не луганские и донецкие командиры, а некие «российские командиры, которые командуют военными корпусами».
REGNUM 06:11
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Армия и оружие
Киевский боевик пострадал во время установки окопных зарядов
В районе поселка Новотроицкое боевики 128-й бригады проводили инженерные работы по фортификационному дооборудованию позиций с использованием окопных зарядов.
Новостной фронт 08:25
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Армия и оружие
Глава ЛНР об авиаударе по Луганску: Донбасс никогда не забудет тысячи невинных жертв
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к соотечественникам по поводу шестой годовщины трагедии 2 июня 2014 года.
Новостной фронт 04:58