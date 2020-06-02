Экономика
ГЛАС.RUМинфин предлагает снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Минфин предлагает изменить первоначальный взнос по государственным программам льготной ипотеки и упростить процедуру выдачи займа в условиях эпидемии коронавируса. Ведомство рассматривает возможность снижения требований к размеру первого взноса по ипотеке с 20% до 15%.
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