Минфин РФ считает целесообразным понизить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15% от общей суммы платежа.

В России предложили снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Политика Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад. 437

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 4

Общество Главный храм Минобороны откроют 22 июня Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. 4

Экономика В 100%-ном размере. Новая выплата придет пенсионерам в течение недели Пособие по временной нетрудоспособности оформят по принятым правилам: при стаже работы более восьми лет выплата будет сформирована в 100%-ном размере, как средняя зарплата за последние два года.

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 10

Общество Мишустин представил план по восстановлению экономики Мишустин, в свою очередь, отметил, что в плане содержится комплекс различных мер, к концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного.

Происшествия Захвативший банк в Москве мужчина признал вину и принес извинения Захвативший отделение "Альфа-банка" в центре Москвы Алексей Барышников извинился перед его сотрудниками, полицейскими и артисткой Ольгой Бузовой.

Политика В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400 Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.

Политика Сенатор: Американская исключительность и суперменство закончились Против призыва Трампа подавить беспорядки силами военных выступили также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и губернатор штата Орегон Кейт Браун. 7

Экономика ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений. 47

Энергетика Цены на нефть растут, Brent движется к $39 за баррель Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов поднимаются на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября. 16

Автоспорт «Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020 "Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.

Общество Роспотребнадзор уточнил рекомендации для ресторанов и кафе Роспотребнадзор обновил рекомендации (.pdf) по организации работы предприятий общественного питания в условиях смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19. 416

Общество Глава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать в «Уральских авиалиниях».

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам. 3

Здоровье В Башкирии назвали клиники, для которых обязателен тест на COVID-19 Республиканских больниц, при оформлении на госпитализацию в которые нужно в обязательном порядке предъявить отрицательный тест на коронавирус, всего четыре, сообщила на брифинге замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.