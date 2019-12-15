Экономика
ToDay News UfaМинфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда. Вкладчик перечисляет взносы в НПФ на основании пенсионного договора.
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с чего всё началось
Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.РБК15 декабря в 17:00
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Всё по плану: выплаты второй пенсии без господдержки не освободили от налога
Известия15 декабря в 16:01
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Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»
Завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как избавиться от лишних жировых отложений в области живота.
Политика
CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны.
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Хоккей
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Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Музыка
Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»
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Футбол
Тиль: всё ещё привыкаю к России, это совсем другой мир
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отметил, что всё ещё проходит адаптацию в России.
Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Летом президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран, стремящихся участвовать в развитии своей исторической родины.
Происшествия
Шестилетнего ребенка нашли на трассе на Кубани
Политика
Песков назвал условие возобновления транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых Россия будет продолжать транзит своего газа через территорию Украины.
Армия и оружие
Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Армия и оружие
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Наука
Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Экономика
Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Культура
«Пресвятая погорелица»: «Квартал 95» извинился перед Гонтаревой в новой песне
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками
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Политика
Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ходе своей поездки в Будапешт, Вену и Киев смог встретиться со свидетелями и собрать документы, которые «раскрывают правду об импичменте» и доказывают, что президент не совершил чего-либо, нарушающего закон.
Происшествия
В Казани потушили пожар на мебельном складе
Крупный пожар на мебельном складе в Казани потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Наука
Бабочки-медведицы не боятся хищников
Интернет
Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева
Одним из самых громких скандалов конца прошлой — начала этой недели стало так называемое дело Сысоева, имеющее отношение не только к ряду гигантов российского и мирового IT-бизнеса, но и к имиджу страны в целом.
Культура
Трамп, «Игра престолов» и небоскреб: что сбылось из «Симпсонов»
За полтора года до финала сериала "Игра престолов" в "Симпсонах" показали, как огромный дракон сжигает деревню.