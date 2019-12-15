Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaМинфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда. Вкладчик перечисляет взносы в НПФ на основании пенсионного договора.
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с чего всё началось

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.
РБК15 декабря в 17:00

Подробнее о событии

Минфин предложил зафиксировать минимальный уровень доходности для НПФ

Газета.Ruвчера в 05:32

Всё по плану: выплаты второй пенсии без господдержки не освободили от налога

Известия15 декабря в 16:01

РБК: Минфин предложил установить минимальный уровень доходности для НПФ

ТАССвчера в 02:33

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Коммерсантъвчера в 00:38

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

РБК15 декабря в 17:00

Как доработать пенсионный план, чтобы не отпугнуть граждан

Ведомости15 декабря в 16:01

Придуман способ увеличить пенсии россиян

Lenta.ruвчера в 03:08
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Политика

Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»

Завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.
РИА Новости 00:09
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:20
Общество

Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как избавиться от лишних жировых отложений в области живота.
РИА Новости вчера в 07:29
Политика

CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
ТАСС вчера в 22:37
Общество

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны.
РБК 15 декабря в 06:30
Происшествия

Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС вчера в 17:19
Хоккей

Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

Американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего россиянина Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.
Известия вчера в 13:57
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

РБК вчера в 21:51
Здоровье

Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Доктор Питер вчера в 09:40
Музыка

Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»

Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
Московский Комсомолец вчера в 19:15
Футбол

Тиль: всё ещё привыкаю к России, это совсем другой мир

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отметил, что всё ещё проходит адаптацию в России.
Чемпионат вчера в 14:17
Политика

Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

Летом президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран, стремящихся участвовать в развитии своей исторической родины.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Происшествия

Шестилетнего ребенка нашли на трассе на Кубани

Rostov gazeta вчера в 06:46
Политика

Песков назвал условие возобновления транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых Россия будет продолжать транзит своего газа через территорию Украины.
Капитал страны 15 декабря в 12:19
Армия и оружие

Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Известия вчера в 23:22
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Вести.Ru вчера в 16:10
Космос

Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

REGNUM вчера в 05:32
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Экономика

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
REGNUM вчера в 08:18
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Lenta.ru вчера в 22:44
Культура

«Пресвятая погорелица»: «Квартал 95» извинился перед Гонтаревой в новой песне

Украина.ру 00:40
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками

В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
РБК вчера в 19:47
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ходе своей поездки в Будапешт, Вену и Киев смог встретиться со свидетелями и собрать документы, которые «раскрывают правду об импичменте» и доказывают, что президент не совершил чего-либо, нарушающего закон.
РБК вчера в 01:53
Происшествия

В Казани потушили пожар на мебельном складе

Крупный пожар на мебельном складе в Казани потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 17:49
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
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Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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Бабочки-медведицы не боятся хищников

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Интернет

Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева

Одним из самых громких скандалов конца прошлой — начала этой недели стало так называемое дело Сысоева, имеющее отношение не только к ряду гигантов российского и мирового IT-бизнеса, но и к имиджу страны в целом.
РИА Новости 00:00
Культура

Трамп, «Игра престолов» и небоскреб: что сбылось из «Симпсонов»

За полтора года до финала сериала "Игра престолов" в "Симпсонах" показали, как огромный дракон сжигает деревню.
РЕН ТВ вчера в 22:35
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