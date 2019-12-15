Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда. Вкладчик перечисляет взносы в НПФ на основании пенсионного договора.

Культура Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95» Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.

Политика Соколов станет вице-губернатором Петербурга вместо Маркова Первый заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР", бывший федеральный министр транспорта Максим Соколов станет новым вице-губернатором Петербурга.

Экономика Путин продлил заморозку накопительной части пенсии Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Спорт В Госдуме не хотят видеть в правительстве «допингеров» Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что пойманные на допинге атлеты не должны занимать должности в органах власти.

Авто Nissan полностью обновит линейку кроссоверов Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.

Фигурное катание Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.

Авто Названо лучшее время года для покупки нового автомобиля Еще недавно самым выгодным временем для покупки нового автомобиля был январь, когда оставшиеся машины прошлого года выпуска отдавали с самыми большими скидками.

Политика Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.

Политика Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.