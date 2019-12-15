Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaМинфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда. Вкладчик перечисляет взносы в НПФ на основании пенсионного договора.
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с чего всё началось

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.
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