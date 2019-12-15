Экономика

Neva.TodayNeva.TodayРоссиянам предложили не копить на пенсию

Минфин в конце октября представил проект новой пенсионной накопительной системы. Ее цель - предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат накопить на пенсию. Сделать это предлагается через негосударственные пенсионные фонды при гарантиях государства.
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с чего всё началось

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Канадский защитник Морроу продолжит карьеру в КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», канадский защитник Джо Морроу продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
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Курс Bitcoin может упасть до $2800 или превысить отметку в $10 000, предположил аналитик портала Cointelegraph Кит Уэйринг.
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Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

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Фигурное катание

Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
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В Москве представили макет нового плацкартного вагона

Макет нового концепта плацкартного вагона в натуральную величину впервые представили широкой публике.
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Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
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Арестована подозреваемая в убийстве экс-прокурор из Владикавказа

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Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»

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Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
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Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

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Опубликован рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

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