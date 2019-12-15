Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Минфин в конце октября представил проект новой пенсионной накопительной системы. Ее цель - предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат накопить на пенсию. Сделать это предлагается через негосударственные пенсионные фонды при гарантиях государства.

Россиянам предложили не копить на пенсию

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