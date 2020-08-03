Экономика
МонаВистаМинфин предлагает увеличить налог для российских нефтяников
Законопроектом предлагается обязать нефтяников платить налога на дополнительный доход (НДД) с финансового результата, а не с объема добычи. Таким образом, налоги фактически станут более высокими. В самом министерстве эту информацию подтвердили.
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с чего всё началось
Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.Коммерсантъвчера в 17:57
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Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
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SpeedMe вчера в 12:38
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе Лысцова из «Крыльев Советов»
Защитник Виталий Лысцов перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив», сообщает официальный сайт железнодорожников.
Sport24.ru 12:53
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СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Игры
Стала известна стоимость консолей PlayStation и Xbox Series X
PlayStation 5 может обойтись покупателям в 499 евро (более 43,1 тысячи рублей), а вот Xbox Series X будет стоить на 100 евро дешевле.
Дни24 12:35
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
Стоит обратить внимание, что изменения в реестре могут нарушить работу Windows 10, поэтому инструкция рассчитана на уверенных пользователей.
Astera 12:31
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тыс. рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
Игры
Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox
Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox — в очередной раз корпорация старается сделать его быстрее и удобнее.
Игромания.ру 11:31
Общество
«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»
«Газпром» намерен в суде обжаловать штраф польской антимонопольной службы UOKiK на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщили в компании.
Коммерсантъ 12:47
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала с Сашей Черно
Имя наследника возлюбленная Иосифа Оганесяна планировала рассекретить при выписке из роддома, однако сюрприз для фанатов был испорчен: одна из сотрудниц клиники «слила» сведения о звездном малыше в интернет.
Территория новостей 12:19
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
ЦСКА завершил товарищеский матч против "Ротора" ничьей.
Soccer.ru вчера в 07:01
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Общество
Индекс возобновления работы российских ресторанов достиг 84,2%
Индекс возобновления работы ресторанов России (ИВРР) составил 84,2%, следует из данных опроса, проведенного ресторанной премией Wheretoeat.
ТАСС 06:24
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru 11:21
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Игры
Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4
CyberSport.ru 00:57
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Российская газета 14:02
Футбол
Александр Ширко: «Кокорину надо заявлять о себе в первых же матчах за „Спартак“. Забитые мячи помогут быстрее адаптироваться в команде»
Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился мнением по поводу перспектив Александра Кокорина в столичном клубе, рассказал, какое усиление требуется красно-белым и выразил надежду, что новый сезон для команды сложится более успешно, чем прошедший.
Матч ТВ 14:46
Игры
DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4
Игромания.ру 08:13
Общество
Трампа заподозрили в криминальной деятельности
Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс заявил, что ведет криминальное расследование финансовой деятельности президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru 14:58
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Общество
Петербургские ТЦ накажут за несоблюдение мер безопасности
В Петербурге некоторые торговые центры накажут за несоблюдение мер безопасности.
Питерские заметки 12:28
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
RT на русском 01:25
Происшествия
В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку
Самолет Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) совершил жесткую посадку в городе Гао на севере Мали, 11 человек ранено.
РБК 14:44