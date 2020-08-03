Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников
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Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ. По некоторым категориям месторождений нефтяники сейчас могут платить налоги не с объема добычи, а исходя из финансового результата.В источнике
С чего всё началось
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъвчера в 17:57
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Минфин предложил собрать с нефтяников 200 млрд рублей за три года дополнительно
Интерфаксвчера в 03:17