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Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников

Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ. По некоторым категориям месторождений нефтяники сейчас могут платить налоги не с объема добычи, а исходя из финансового результата.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъвчера в 17:57
Подробнее о событии
Znak.com

Минфин против Сечина. Чего ждать от попытки правительства отнять у нефтяников ₽200 млрд

Znak.comвчера в 12:34
Интерфакс

Минфин предложил собрать с нефтяников 200 млрд рублей за три года дополнительно

Интерфаксвчера в 03:17
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:57
РБК

СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний

РБКвчера в 01:42
ТАСС

«Ъ»: с нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через налог на дополнительный доход

ТАССвчера в 01:22
URA.Ru

Минфин втягивает нефтяников в конфликт из-за нового налога. Компании могут лишиться 200 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:28
Lenta.ru

В России захотели изменить налог для нефтяников

Lenta.ruвчера в 03:05
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Определена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа

Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
Определена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа
Рамблер01:32
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Новый BMW X3 замечен на тестах впервые

BMW, вероятно, украсит кабину новыми вариантами отделки салона, новыми технологиями и обновленным iDrive, чтобы оставаться конкурентоспособным, сражаясь с недавно обновленной Audi Q5 и Mercedes GLC следующего поколения, появившимися в 2021 году.
32CARS.ruвчера в 09:50
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Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку

Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК03:18
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона

Съемки картины должны были начаться весной текущего года в долине Сан-Фернандо в Калифорнии (где также были сняты фильмы Андерсона «Магнолия», «Любовь, сбивающая с ног» и «Ночи в стиле буги»), однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на осень.
Киноафиша России03:23
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