Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
 КПМГ.
Телеканал 360°5 августа в 07:35
Подробнее о событии
Царьград

Путин предупреждал олигархов: «там всё равно разденут». А теперь просто принял решение - Малофеев

Царьградвчера в 16:27
News.ru

Амстердам получил предложение РФ о пересмотре налогового соглашения

News.ruвчера в 12:05
Коммерсантъ

Нидерланды получили «письмо счастья»

Коммерсантъ5 августа в 08:22
РИА Новости

Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

РИА Новости5 августа в 09:02
РБК

Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

РБК5 августа в 08:42
ТАСС

Минфин Нидерландов подтвердил получение предложения РФ о пересмотре налогового соглашения

ТАССвчера в 11:38
RT на русском

Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

RT на русском5 августа в 07:12

В МИД оценили планы НАТО по увеличению численности военных в Польше

«Считаем, что планы наращивания американского военного присутствия в Польше наносят серьёзный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года», — отмечается в комментарии.
RT на русском14:22

Съемки финального сезона «Сверхъестественного» начнутся в августе

Как сообщает ресурс «CreativeBC», сегодня 7 августа, в пятницу, все участники съемочной группы и актеры сериала «Сверхъестественное» готовы вернуться на площадку, чтобы наконец окончить историю об охотниках «на невиданное».
ГЛАС.RU09:04
2

Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUM09:11
24