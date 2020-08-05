Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
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Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.В источнике
С чего всё началось
Минфин России направил письмо коллегам из Нидерландов с предложением повысить до 15% ставку налога на дивиденды и процентные доходы, получаемые из России, сообщила
компания KPMG.
Подробнее о событии
Вырвать бизнес из лап офшоров: Россия пересматривает налоговые соглашения. Новости на «России 24»
Вести.Ru6 августа в 10:07