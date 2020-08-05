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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.В источнике
С чего всё началось
Минфин России направил письмо коллегам из Нидерландов с предложением повысить до 15% ставку налога на дивиденды и процентные доходы, получаемые из России, сообщила
 компания KPMG.
Ведомости5 августа в 08:29
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Вести.Ru

Вырвать бизнес из лап офшоров: Россия пересматривает налоговые соглашения. Новости на «России 24»

Вести.Ru6 августа в 10:07
РИА Новости

Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

РИА Новости5 августа в 09:02
Коммерсантъ

Нидерланды получили «письмо счастья»

Коммерсантъ5 августа в 08:22
РБК

Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

РБК5 августа в 08:42
RT на русском

Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

RT на русском5 августа в 07:12
ТАСС

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение

ТАСС5 августа в 06:56
Взгляд.ру

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Взгляд.ру5 августа в 07:44

В ВДЦ «Океан» 8 августа стартует вторая смена для детей Приморья

В субботу, 8 августа, во Всероссийском детском центре "Океан" начинается заезд детских делегаций на вторую летнюю смену 2020 года, сообщает РИА VladNews.Участие в образовательных программах примут школьники из Приморского края от 12 до 17 лет.
Владивосток-Новости5 августа в 01:51

Онколог назвал основной признак предракового состояния

Хирург-онколог Иван Карасев объяснил на своей странице в Instagram, как распознать возникновение папилломы в гортани, а также назвал главные признаки предракового состояния, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМОвчера в 14:47

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
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Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Первые позиции по продажам из всех производителей на местном рынке занимает российский автопром АвтоВаз с легендарными автомобилями Lada, чьи продажи увеличились на 6%. Корейский авто гигант Kia занимает вторую строчку лидерства в 18 тысяч единиц проданных автомобилей.
Evo-rus.comвчера в 01:43
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