Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
 КПМГ.
Телеканал 360°вчера в 07:35
Подробнее о событии
News.ru

Амстердам получил предложение РФ о пересмотре налогового соглашения

News.ru12:05
ТАСС

Минфин Нидерландов подтвердил получение предложения РФ о пересмотре налогового соглашения

ТАСС11:38
РИА Новости

Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

РИА Новостивчера в 09:02
РБК

Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

РБКвчера в 08:42
Коммерсантъ

Нидерланды получили «письмо счастья»

Коммерсантъвчера в 08:22
RT на русском

Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

RT на русскомвчера в 07:12
Взгляд.ру

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Взгляд.рувчера в 07:44

Лапочкин: у «Спартака» не было ко мне больших претензий сразу после матча с «Локомотивом»

Арбитр Сергей Лапочкин, удаливший главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом» (1:1), заявил, что красно-белые не имели серьёзных претензий к судейству.
Чемпионат11:06

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
1,1K

Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русскомвчера в 02:54
84

Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи

Змеиногорский госпиталь уже переведен в режим центральной районной больницы С 7 августа Минздрав Алтайского края планирует открыть более 40 ЦРБ в районах и городах края для поэтапного перехода на оказание плановой медицинской помощи, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ07:32
28

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
53

В США изучают данные о создании Эр-Риядом завода по обработке урана

Вашингтон, 6 августа 2020, 08:52 — REGNUM Спецслужбы Соединенных Штатов изучают сведения о попытках Саудовской Аравии построить предприятие, которое предназначено для производства концентрата, получаемого в процессе обработки урановой руды.
REGNUM01:52

Минздрав предложил изменить состав автомобильной аптечки

В документе говорится, что бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см) следует исключить из состава аптечки, поскольку их применение «при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла», так как они используются при незначительных повреждениях.
РБК13:28
363