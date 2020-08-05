с чего всё началось

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Футбол Газизов назвал главную задачу «Спартака» в новом сезоне Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов 5 августа заявил, что главной целью команды в новом сезоне является завоевание титула. 1

Хоккей Олимпийская сборная России разгромила «Сочи» в контрольном матче В среду, 5 августа хоккеисты олимпийской сборной России провели контрольный матч с хоккейным клубом «Сочи».

Политика Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси В ходе разговора белорусский президент сказал, что не хотел бы видеть своего сына Николая на посту президента Беларуси.

Политика Трамп не уверен, что взрывы в Бейруте были несчастным случаем Накануне Трамп заявил, что он не исключает, что серия взрывов в Бейруте - никакой не несчастный случай.

Происшествия В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области. 9

Политика Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор. 68

Финансы ФРС в панике: бюджетный дефицит США становится «неприличным» Москва, 5 августа 2020, 16:46 — REGNUM Беспрецедентное падение экономики США во II квартале 2020 года вынудило власти Америки прибегнуть к беспрецедентным же мерам поддержки. 5

Футбол ЦСКА подписал пятилетний контракт с аргентинцем Адольфо Гайчем Аргентинский нападающий Адольфо Гайч заключил контракт с ЦСКА сроком на пять лет, сообщается на сайте футбольного клуба.

Спорт WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса «WADA обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса с должности»,— говорится в материале.

Политика В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы «Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео. 102

Происшествия Администрацию порта Бейрута поместили под домашний арест Правительство Ливана в среду, 5 августа, распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне взрыв.

Политика Лукашенко объявил о долговечном союзе России и Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в том, что его страна на протяжение многих лет будет поддерживать позитивные отношения с Россией. 2,1K

Общество Хабаровчане снова провели шествие в поддержку Фургала В среду вечером жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщил корреспондент "Интерфакса". 32