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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
 КПМГ.
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