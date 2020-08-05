Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Смотрите также
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Instagram запустил конкурента TikTok
В России запатентовали препарат от коронавируса
Пригожин заявил, что невозможно прожить на 50 тысяч рублей в месяц
«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО
Во Франции задержан захвативший заложников в отделении банка мужчина
Лукашенко высказался об украинских корнях и разговоре с Шойгу
Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара
Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины
Магомедшарипов потребовал у UFC бой против чемпиона
МиГ-29 уничтожил в Ливии произведенные в США ЗРК MIM-23
Бритни Спирс смутила подписчиков новыми танцами в Instagram
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
Honda отзывает более 600 тыс. автомобилей в США
GM зарегистрировал товарный знак Hummer в России
Гордон развелся с четвертой женой полюбовно
Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину
Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара
Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
В России запатентовали препарат от коронавируса
В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
Минздрав предложил изменить состав автоаптечки
Полиция Кипра опросила бизнесмена Гречушкина после взрыва в Ливане
США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
КПМГ.
Подробнее о событии