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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.В источнике
С чего всё началось
Минфин России направил письмо коллегам из Нидерландов с предложением повысить до 15% ставку налога на дивиденды и процентные доходы, получаемые из России, сообщила
 компания KPMG.
Ведомости5 августа в 08:29
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Вести.Ru

Вырвать бизнес из лап офшоров: Россия пересматривает налоговые соглашения. Новости на «России 24»

Вести.Ru6 августа в 10:07
РИА Новости

Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

РИА Новости5 августа в 09:02
ТАСС

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение

ТАСС5 августа в 06:56
Коммерсантъ

Нидерланды получили «письмо счастья»

Коммерсантъ5 августа в 08:22
RT на русском

Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

RT на русском5 августа в 07:12
РБК

Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

РБК5 августа в 08:42
Взгляд.ру

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Взгляд.ру5 августа в 07:44

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