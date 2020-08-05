с чего всё началось

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Здоровье Второй штат в США бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом Флорида стала вторым штатом в США, где число случаев COVID-19 превысило 500 тысяч.

Политика Украинский журналист заявил о согласии Лукашенко выдать задержанных россиян Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону о согласии выдать задержанных ранее под Минском россиян и Украине, и России. 106

Политика Мишустин планирует посетить Дальний Восток Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства. 140

Общество Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании. 216

Происшествия Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14. 463

Гаджеты Google представила собственный аналог AirDrop для Android Google представила собственный аналог AirDrop для Android-устройств, позволяющий делиться ссылками, файлами и фото с находящимися рядом пользователями.

Общество Шесть человек погибли в результате урагана «Исаиас» в США Не менее шести человек стали жертвами урагана «Исаиас», который обрушился на Америку. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на NBC.

Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией. 1,5K

Политика В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны». 967

Происшествия «Роскосмос» опубликовал снимки из космоса последствий взрыва в Бейруте "Роскосмос" недавно опубликовал свежие спутниковые снимки порта города Бейрута до взрыва и сразу после него.

Общество Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.

Футбол УЕФА может присудить азербайджанским клубам технические поражения Самым же жестким решением УЕФА можно признать следующее: если местные власти ввели ограничения, не позволяющие провести матч после дедлайна, то клуб-хозяин игры признается ответственным за срыв встречи и получит техническое поражение.

Общество Минюст потребовал наказать уже шестерых адвокатов Ивана Сафронова Управления Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленобласти направили в адвокатские палаты регионов представления, требуя привлечь к дисциплинарной ответственности двух адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. 11

Космос Богатую кальцием сверхновую впервые изучили в рентгеновском диапазоне Исследователи впервые смогли получить снимок редкой сверхновой в рентгеновском диапазоне длин волн.

Происшествия Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники. 89

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Игры Тираж GreedFall превысил миллион копий Издатели поблагодарили всех поклонников игры за мощную поддержку и по такому случаю напомнили о трейлере Call to Adventure с хвалебными цитатами критиков. @greedfall has sold over one million copies worldwide.

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Кино Дуэйн Джонсон ответил на «режиссерскую» версию «Зеленого Фонаря» Среди фанатов активно циркулируют слухи, что в фильме «Черный Адам» Райан Рейнольдс будет играть Человека-Ястреба.