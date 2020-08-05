Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов России предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
 КПМГ.
Телеканал 360°5 августа в 07:35
Подробнее о событии
Царьград

Путин предупреждал олигархов: «там всё равно разденут». А теперь просто принял решение - Малофеев

Царьградвчера в 16:27
News.ru

Амстердам получил предложение РФ о пересмотре налогового соглашения

News.ruвчера в 12:05
РИА Новости

Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

РИА Новости5 августа в 09:02
ТАСС

Минфин Нидерландов подтвердил получение предложения РФ о пересмотре налогового соглашения

ТАССвчера в 11:38
РБК

Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

РБК5 августа в 08:42
Коммерсантъ

Нидерланды получили «письмо счастья»

Коммерсантъ5 августа в 08:22
RT на русском

Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

RT на русском5 августа в 07:12

Microsoft Excel вынудил ученых переименовать гены

Сокращения вроде MARCH1 или SEPT1 программа по умолчанию конвертирует в даты, и связанные с этим ошибки регулярно всплывают в научных работах, — по оценке австралийских ученых они есть в каждой пятой статье, содержащей дополнительные exсel-таблицы с генами.
N+108:50
8

Bloomberg назвал Лукашенко лучшим гарантом независимости Белоруссии

«Лукашенко годами имел дело с этими назойливыми западными европейцами и всегда весьма ловко держал их в страхе, обращаясь за поддержкой к своему восточному союзнику, президенту России Владимиру Путину», — пишет Клут.
ИА Красная Весна11:47

Липчане повторно заражаются COVID-19

В коронавирусный госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи в Липецке госпитализировали мужчину, у которого повторно диагностировали COVID-19.
Gorod4807:52

Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАСС12:24
238