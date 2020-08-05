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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов России предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
 КПМГ.
Телеканал 360°вчера в 07:35
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ТАСС

Минфин Мальты подтвердил, что проводит переговоры с РФ по пересмотру налогового соглашения

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Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

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Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

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Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

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Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфаксвчера в 13:14
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Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

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Трех мигрантов задержали под Самарой после попытки прорыва в Казахстан

После столкновений мигрантов с правоохранителями были задержаны трое зачинщиков беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. главы Большечерниговского района Самарской области Александра Сомова.
РЕН ТВвчера в 04:07
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Публичные записи в Люксембурге, связанные с холдинговой компанией Aquind, показали, что ее бенефициаром является Виктор Федотов — российский бизнесмен, бывший топ-менеджер нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» (с 1990 по 1998 годы, в том числе, занимал должность заместителя генерального директора, возглавлял другие крупные российские компании нефтяного сектора).
РБК21:55
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