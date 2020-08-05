с чего всё началось

Министерство финансов России предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%, пишет ТАСС.

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

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