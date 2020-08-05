Экономика
Моя Москва.онлайнМинфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Министерство финансов России предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%, пишет ТАСС.
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«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил КПМГ.Телеканал 360°07:35
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