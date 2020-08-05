Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМинфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов России предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать145
с чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
 КПМГ.
Телеканал 360°07:35

Подробнее о событии

Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

РИА Новости09:02

Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

РБК08:42

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Взгляд.ру07:44

Нидерланды получили «письмо счастья»

Коммерсантъ08:22

Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

RT на русском07:12

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение

ТАСС06:56

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Lenta.ru07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
2,1K
Происшествия

На Кипре разыскивают Игоря Гречушкина в связи со взрывом в Бейруте

Службы безопасности Кипра разыскивают бизнесмена из Хабаровска Игоря Гречушкина, владельца корабля Rhosus, на борту которого находилось 2,75 тысячи тонн селитры, сообщает греческое издание ProtoTema.
Daily Storm 12:25
Футбол

«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Барриоса

Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 16 млн. Трансфер хавбека в феврале прошлого года обошёлся «Зениту» в € 15 млн.
Чемпионат 13:18
Здоровье

Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы

Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
65
Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
302
Общество

Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова

Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
РБК 13:43
9
Технологии

Систему беспроводной передачи электричества испытают в Новой Зеландии

МедиаПоток 01:38
46
Происшествия

Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
20
Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
68
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
532
Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
2,1K
Футбол

РФС назвал арбитров на 1-й тур Тинькофф РПЛ

Российский футбольный союз назвал состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 1-го тура нового сезона Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 14:30
Игры

Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com 04:37
19
Кино

Появился трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»

На YouTube-канале HBO Max вышел трейлер нового фантастического сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками».
Игромания.ру 13:42
Спорт

В ОКР назвали однозначной рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса

По данным ТАСС, Ганус назвал публикацию ударом недоброжелателей и отверг обвинения, сославшись на проведенный за 2018–2019 годы аудит финансовой отчетности.
Известия 11:22
Происшествия

В Бейруте приземлился первый самолет МЧС с российской помощью

РИА Новости 14:28
212
Экономика

Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com вчера в 02:38
3,6K
Футбол

Каррера пожелал «Спартаку» стать чемпионом России в новом сезоне

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Доменико Тедеско занял седьмое место в Премьер-лиге и дошёл до полуфинала Кубка России.
Metaratings 13:24
Экономика

JPMorgan: старшее поколение вкладывает в золото, младшее — в биткоин

Старшее поколение, наоборот, продает их и взамен вкладывает свободные средства в облигации.
РБК 10:02
2
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,4K
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
140
Общество

Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
210
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
161
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова села на шпагат между вертолетами

В своем блоге Волочкова разместила серию снимков, в описании к которым пояснила, что ей посчастливилось побывать в авиацентре "Воскресенск" и полетать на необычном летательном аппарате - автожире, гибриде самолета и вертолета.
Paparazzi.ru 10:11
Здоровье

Врачи в Москве вытащили из желудка семилетнего ребенка два ключа

Специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения извлекли из желудка семилетнего ребенка два ключа, которые тот проглотил.
Агентство Москва 09:27
9
Экономика

Партнер E&Y назвала последствия разрыва налогового соглашения с Кипром

Партнер E&Y, группы по оказанию услуг в области международного налогообложения, Марина Белякова прокомментировала РЕН ТВ решение Минфина о запуске процедуры по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром.
РЕН ТВ 03 августа в 12:05
1K
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
377
Общество

В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
1,5K
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
619
Наука

Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным

Многим людям не нравится вкус чая, который заварили при помощи воды, вскипяченной в микроволновке.
Народные новости 09:21
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное