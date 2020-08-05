Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
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Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
КПМГ.
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