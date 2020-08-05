Экономика
Российская газетаМинфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
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с чего всё началось
Минфин России вслед за Кипром предложил Нидерландам пересмотреть cоглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщается на сайте компании KPMG.Коммерсантъ07:11
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