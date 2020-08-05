с чего всё началось

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Происшествия Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 70

Армия и оружие Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57 Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.

Гаджеты Snapdragon 875 будет производить TSMC – у Samsung проблемы с 5-нанометровым техпроцессом Интересно, что TSMC и раньше значилась в поставщиках Snapdragon 875, но производство этой SoC должно было начаться на мощностях Samsung, и только потом небольшую часть заказа планировалось передать тайваньской компании.

Общество Глава Калмыкии Хасиков заразился коронавирусом Элиста, 5 августа 2020, 14:36 — REGNUM У главы Республики Калмыкия Бату Хасикова подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам сообщил в видеообращении 5 августа.

Шоу-бизнес Помолодевшая Ирина Пегова похвасталась новой прической Преображение коснулось исключительно прически Ирины Пеговой, у которой теперь появилась задорная челка, доходящая до бровей. 23

Армия и оружие В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава Число космических аппаратов единой космической системы «Купол», созданной для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.

Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек. 1,2K

Авто Kia Soul получил в РФ новую комплектацию Style Российские дилеры KIA начали продажи кроссовера KIA Soul в новой комплектации Style.

Общество В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. 215

Армия и оружие Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве. 988

Общество Зафиксирован абсолютный минимум количества льда в Арктике Абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений зафиксирован в Арктике в июле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 605